Corriere dello Sport – Lukaku, trattativa in dirittura d’arrivo: ADL apre all’acquisto a titolo definitivo

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, tra Napoli e Chelsea, mancherebbe ancora l’accordo sulle cifre, per chiudere la trattativa per Romelu Lukaku. Nella giornata di ieri, si sono incontrati i due ds e l’agente del belga, Pastorello, per aprire a una trattativa a titolo definitivo.

Oggi sono in programma nuovi contatti, c’è fretta di chiudere per l’attaccante. Sarà un incontro interlocutorio, poiché la distanza è dovuta solo dalle cifre: “Gli inglesi sono disposti a scendere dalla prima richiesta di 40 milioni, quattro meno della clausola rescissoria, ma il ds Manna sta provando a limare ancora per rientrare nei parametri economici ritenuti ideali dal club”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

