La Gazzetta dello Sport – Schouten nel mirino: ADL mette sul tavolo 20mln

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Jerdy Schouten. Ai partenopei piace il centrocampista del PSV Eindhoven, che rappresenta una valida alternativa a McTominay, viste le varie difficoltà:

“Il Napoli sarebbe pronto a mettere sul tavolo 20 milioni più bonus per convincere il Psv a cedere Schouten. Gli olandesi chiedono almeno 30 milioni. Schouten è un centrocampista in grado di giocare a due a centrocampo ed abbina quantità e qualità. Gioca titolare nella nazionale olandese. Già in passato è stato molto vicino al trasferimento in azzurro”.

