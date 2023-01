FOTO – Sirigu primo allenamento con la Fiorentina: in attesa dell’ufficialità

Sirigu primo allenamento con la Fiorentina

Salvatore Sirigu, ormai ex portiere del Napoli, ha svolto il primo allenamento questa mattina con la Fiorentina, in attesa del comunicato ufficiale. Attesa anche per l’annuncio di Gollini che invece dalla Fiorentina, passando per l’Atalanta, si trasferirà al Napoli.

