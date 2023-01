Nuovo provvedimento in arrivo per i calciatori juventini: il Tweet di Ziliani

Ziliani anticipa l’arrivo di un nuovo provvedimento per i calciatori juventini

Nuovo provvedimento in arrivo per i calciatori juventini: squalifica di un mese per i bianconeri che aderirono alla manovra stipendi della Juve. Lo ribadisce Paolo Ziliani su Twitter:

“Anche Repubblica risponde presente: sta per arrivare la squalifica di “almeno un mese” per tutti gli juventini che aderirono alla “manovra stipendi”, Dybala compreso. Solo per questo gigantesco illecito targato Agnelli-Chiellini la Juventus meriterebbe di finire in serie B”.

