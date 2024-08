Corriere dello Sport – Mercato Napoli, è tutto bloccato: Folorunsho e Gaetano sono lontani dall’addio

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato del Napoli. Per i partenopei è una vera tegola, perché non si sbloccano le entrate di Gilmour e Lukaku. Anche in uscita i problemi sono molteplici.

Folorunsho è in attesa della Lazio, mentre per Gaetano, c’è stata una brusca frenata da parte del Cagliari, per eccessive distanze fra domanda e offerta. Il Napoli chiede 12 milioni per il suo cartellino, mentre i sardi ne offrono la metà. Dunque, anche lui è tornato ad allenarsi in gruppo e domenica sarà regolarmente convocato contro il Bologna.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

