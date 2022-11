Vieri: “Napoli miglior squadra d’Europa”

Christian Vieri è sicuro che il cammino europeo del Napoli possa portare gli azzurri fino in fondo

Il Napoli di Luciano Spalletti, reduce da 5 vittorie su 5 match nel gruppo A di Champions League, affronterà stasera il Liverpool ad Anfield per consolidare il primato. Christian Vieri, alla Bobo Tv, ha parlato del momento del Napoli atteso dalla gara di questa sera contro i Reds di Jurgen Klopp.

Queste le sue parole:

“Klopp ha ragione: è la miglior squadra in Europa e gioca il miglior calcio. Per me può andare fino in fondo in Champions League. Il Napoli è devastante in questo momento. Sono curioso di vedere come riprenderanno il prossimo anno dopo la sosta ma in questo momento sono incredibili. Poi Osimhen lì davanti è una belva, è affamato”.

Fonte foto: Instagram @christianvieri

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chelsea: dopo Jorginho e Koulibaly i blues vogliono Osimhen

Biasin si sbilancia: “Il Napoli più forte dai tempi di Maradona”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La norma per stroncare i rave, creato un nuovo reato