Lukaku-Napoli, ballano 10 mln di differenza tra i club: distanza preoccupa

L’edizione odierna del quotidiano, a differenza del Corriere dello Sport si pronuncia meno propositiva, per quanto riguarda la trattativa fra Napoli e Chelsea, per Romelu Lukaku: “Fumata grigia, altro che azzurra. E uno stallo è una distanza che iniziano a essere preoccupanti a una settimana appena dalla chiusura del mercato.

La missione a Londra per Romelu Lukaku si è chiusa con un nulla di fatto, perché tra Napoli e Chelsea l’accordo è ancora lontano e sono diversi i punti su cui c’è ancora tanto da lavorare. Intanto manca l’intesa sul cartellino: il Chelsea ha aperto allo sconto rispetto alla clausola rescissoria da 43 milioni di euro, ma è solo una piccola approssimazione per difetto. I Blues sono fermi sulla richiesta di 40 milioni che il Napoli ieri non era ancora pronto a colmare. Ballano dieci milioni di differenza, mica poco”.

