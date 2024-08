Corriere dello Sport – Gilmour, c’è ancora distanza: il Brighton per ora non lo libera

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla trattativa per Billy Gilmour. Il giocatore sembrerebbe essere ancora lontano dal vestire la maglia del Napoli, poiché, finché il Brighton non avrà chiuso per l’acquisto di Matt O’Riley con il Chelsea, non lo lascerà partire. L’operazione è ancora sospesa, ma c’è già un accordo di massima fra i 17 e 18 milioni di euro, tra base fissa e bonus.

Gilmour aveva già dato l’ok per il trasferimento, ed è anche molto attirato dall’idea di essere allenato da Antonio Conte. Più passa il tempo, più cresce la fibrillazione.

