X – Schira: “Folorunsho vuole la Lazio, ma ADL lo cede solo a titolo definitivo”

Il giornalista ed esperto di mercato, ha posto l’attenzione sul futuro di Michael Folorunsho. Il giocatore sarebbe finito da tempo nel mirino della Lazio, tanto che Lotito avrebbe anche avanzato una prima proposta, un prestito con diritto di riscatto. Ne parla Nicolò Schira, sui suoi canali social: “Il Napoli chiede un accordo a titolo definitivo per cederlo e ha rifiutato la prima proposta della Lazio per un prestito con diritto di riscatto. La priorità di Folorunsho al momento è la Lazio”. Inoltre, un club di League1, avrebbe fatto un sondaggio per l’azzurro.

