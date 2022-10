Juventus, la FIGC ha chiesto gli atti delle indagini sul caso plusvalenze

Juventus, si muove anche la FIGC

Il caso plusvalenze che riguarda la Juventus è arrivato all’attenzione della FIGC, chiedendo alla Procura della Repubblica di Torino l’acquisizione degli atti relativi all’indagine in corso. Come riportato dall’edizione online della Gazzetta dello Sport, anche la giustizia sportiva potrebbe voler far luce su quanto sta accadendo. Ecco quanto riporta l’edizione online della rosea:

“La Procura federale, come previsto, ha chiesto alla Procura della Repubblica di Torino gli atti relativi alla chiusura indagini della cosiddetta inchiesta Prisma, che riguarda il sistema delle plusvalenze e le manovre stipendi con cui la Juventus avrebbe messo in atto una “strategia delinquenziale” per truccare i bilanci 2019, 2020 e 2021. Il procuratore Chinè ha contattato ieri i pm Bendoni e Santoriello per poter leggere quanto sia stato raccolto finora contro la società bianconera e i quindici indagati, tra cui Agnelli, Arrivabene, Nedved. Le accuse vanno dal falso nelle comunicazioni sociali (falso in bilancio), false comunicazioni rivolte al mercato, fatture per operazioni inesistenti fino a aggiotaggio informativo.”

