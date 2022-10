Napoli, Anguissa: infortunio smaltito, possibile rientro contro il Sassuolo

Zambo Anguissa potrebbe scendere in campo dal primo minuto contro il Sassuolo

Ieri, in occasione della gara di Champions League tra Napoli e Rangers, André-Frank Zambo Anguissa è tornato tra i convocati sedendo in panchina per l’intera durata del match. Il prossimo impegno degli azzurri contro il Sassuolo, stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, potrebbe vedere il ritorno in campo del centrocampista, probabilmente da titolare.

Fonte foto: Instagram @anguiss_29

