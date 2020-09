Napoli forte su Szoboszlai: l’ungherese vuole vestire la maglia azzurra

Il Napoli torna forte su Szoboszlai, l’ungherese vuole vestire la maglia azzurra

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma si è parlato di calciomercato e in particolare sono state date alcune notizie su Dominik Szoboszlai, calciatore ungherese del Salisburgo che piace al Napoli.

“Il Napoli, che insiste per Veretout ma ogni giorno che passa capisce che la Roma non lo vuole vendere, preferisce piuttosto vendere Diawara e un altro centrocampista. Il Napoli dunque sta andando forte di nuovo su Szoboszlai. Questo è il Napoli su cui si sta puntando forte. Il calciatore, che è ungherese, sta facendo una bella battaglia con il suo club per essere ceduto al Napoli. Ha il contratto in scadenza e sta scalciando per andare via”

