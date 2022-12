Kessie-Napoli: pista difficile, il motivo

Si fa difficile l’arrivo di Frank Kessie al Napoli

Nelle ultime ore si è fatta strada l’ipotesi che nel futuro di Frank Kessie ci possa essere il Napoli. Sulla fattibilità dell’arrivo in azzurro dell’ex centrocampista del Milan, ora al Barcellona, ha parlato l’esperto di mercato per la Rai, Ciro Venerato nel corso di un suo intervento a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio.

Queste le sue parole:

“Per quanto riguarda Kessié, è una questione economica. È sempre stato apprezzato dal ds Giuntoli , sin dai tempi del Cesena e dell’Atalanta. Guadagna 6,5 milioni a stagione, l’agente ha fatto capire l’intenzione di scendere a 4. Ma il Napoli potrebbe arrivare a 3, bonus inclusi, quindi la società automaticamente si defilerebbe dall’operazione. C’è comunque un discorso economico alla base, la situazione è differente da quando fu definita l’operazione Anguissa. Non è un affare fattibile, ma resta l’assoluto gradimento tecnico verso il giocatore, che piaceva già in passato ma che il Napoli non può permettersi attualmente”.

