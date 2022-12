Juventus: previsto bilancio in rosso anche per l’esercizio 2022/2023

La Juventus dirama le stime per il bilancio 2022/2023

“Previsto miglioramento, ma non tale da far prevedere il raggiungimento del break-even già dall’esercizio in corso“. Questo è quanto emerge dal comunicato ufficiale diramato dalla Juventus, dove vengono indicate le stime per per l’esercizio attualmente in corso.

Questo è quanto si legge:

“Il risultato economico e il cash-flow operativo dell’esercizio 2022/2023 – pur influenzati dal contesto economico, finanziario e politico non favorevole – sono previsti in sensibile miglioramento rispetto a quelli dell’esercizio 2021/2022, ancora penalizzato in misura significativa dagli effetti diretti e indiretti della pandemia da Covid-19.

Il miglioramento atteso – non tale da far prevedere il raggiungimento del break-even già dall’esercizio in corso – deriva anche dalle incisive azioni di sviluppo dei ricavi e di razionalizzazione dei costi impostate a partire dall’esercizio 2020/2021 e aventi efficacia nel medio periodo.

Come di consueto, l’andamento economico, patrimoniale e finanziario dell’esercizio in corso sarà influenzato dall’andamento dei risultati sportivi – in particolare modo, della UEFA Europa League – e dalla seconda fase della Campagna Trasferimenti 2022/2023″.

