Sokratis, Napoli: per il difensore pronto un biennale

L’arrivo di Sokratis al Napoli potrebbe essere sbloccato dall’addio di Koulibaly

I dettagli sul contratto e l’ingaggio per Sokratis sono riportati da Il Mattino

Il Napoli pare aver individuato in Sokratis Papastathopoulos l’erede di Kalidou Koulibaly, con il senegalese che è sempre più vicino al trasferimento al Manchester City. Il difensore è stato recentemente rimosso dai profili social dell’Arsenal, pare quindi scontato l’addio. Il quotidiano aggiunge che sul greco garantirebbe proprio l’attuale allenatore azzurro Gennaro Gattuso, suo ex compagno di squadra al Milan. Il giocatore si libererebbe a zero e per lui il Napoli avrebbe pronto un biennale a 3,5 milioni netti a stagione.

