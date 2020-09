Milik, Roma: richieste del giocatore troppo alte, rischia la tribuna a Napoli

Per Arkadiusz Milik si fa sempre più concreto il rischio di una stagione passata in tribuna

Le ultime sul futuro di Arkadiusz Milik sono riportate dal quotidiano Repubblica

Si complica il futuro di Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco, il cui contratto con il Napoli scade nel 2021, rischia concretamente di passare la prossima stagione in tribuna, a riportarlo è Repubblica. Il quotidiano fa sapere che le richieste di ingaggio del polacco (che non accetterebbe una cifra inferiore ai 4,5 milioni a stagione) stanno ponendo a rischio l’approdo di Cengiz Under in maglia azzurra. Il giornale fa sapere inoltre che la società di Aurelio De Laurentiis sarebbe disposta a trattenere il giocatore fino alla scadenza del suo contratto, ma senza fargli vedere il campo per un’intera stagione.

