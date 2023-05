La Gazzetta dello Sport – Juve, sentenza mette nei guai: senza Champions è un danno grave.

In seguito alla sentenza della Corte Federale d’Appello, il quotidiano ha evidenziato ed analizzato la difesa che la Juventus aveva messo in atto in tribunale nella giornata di ieri. I bianconeri avevano già considerato i danni economici subiti dalla perdita dei premi dal campionato e dai diritti televisivi, a causa della retrocessione di posizioni in classifica. Secondo i calcoli della società avrebbero rinunciato a 5 milioni per ogni punto perso, sperando appunto solo in un -5, anziché -10 che è poi maturato a fine giornata. Inoltre, una mancata qualificazione in Champions sarebbe un danno ancora più grande.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli: Giuntoli e Spalletti in primo piano

Trattativa Giuntoli-Juventus: Allegri il bastone tra le ruote. Il retroscena

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 23 Maggio 2023 a cura di Artemis