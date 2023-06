Napoli, tante big su Osimhen ma lui disposto a restare

Il Corriere del Mezzogiorno si è focalizzato sulla situazione relativa all’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen sarebbe nel mirino di molti grandi club esteri. Dalla Premier League alla Bundeslinga passando per per la Liga, sarebbero numerose le Società interessate all’azzurro, protagonista indiscusso della stagione del Napoli appena terminata.

Il Corriere del Mezzogiorno ha portato alla luce la situazione a lui legata: secondo quanto si legge Victor Osimhen sarebbe disposto alla permanenza a Napoli. Qualora dovesse però arrivare un’offerta valida Aurelio De Laurentiis potrebbe riflettere seriamente sul da farsi.

Ecco quanto riportato:

“Per Victor Osimhen l’idea di De Laurentiis è resistere al giro internazionale dei centravanti, non portare Osimhen sulla giostra che coinvolgerà Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester United, Chelsea e probabilmente anche il Tottenham. Osimhen sembra disponibile, non insiste per un’eventuale cessione, anzi ha affidato la palla al presidente definendosi pronto a seguire il flusso degli eventi. Il mercato ha tante dinamiche, se dovesse arrivare un’offerta di 150 milioni di euro sarebbe difficile rifiutare.”

