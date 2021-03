Napoli, contro il Bologna Gattuso recupera tre azzurri

Napoli, Gattuso recupera tre azzurri per la sfida al Bologna

Come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Gattuso in vista della sfida contro il Bologna recupera tre azzurri e cambierà ancora la formazione. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“Tra i pali potrebbe tornare Ospina, rientra Koulibaly dopo la squalifica e Ghoulam sulla fascia sinistra si candida ad una maglia da titolare. La disponibilità di Osimhen, che ha portato a casa solo sedici presenze finora, fornirà una variabile tattica, il diritto ad attaccare di più la profondità.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Koulibaly nel mirino del Bayern Monaco, in estate pronto l’assalto

Riforma dello Sport – Sotto il segno di Vincenzo Spadafora

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il Papa in Iraq incontra l’Ayatollah Al-Sistani