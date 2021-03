Koulibaly nel mirino del Bayern Monaco, in estate pronto l’assalto

Il Bayern Monaco prepara l’assalto a Koulibaly

Il Bayern Monaco è pronto a dare l’assalto a Kalidou Koulibaly, come riportato dalla Bild, il centrale senegalese è in cima alla lista di mercato del club tedesco. In estate i bavaresi hanno in programma di rivoluzionare il reparto difensivo, visto gli addii certi di Alaba e Boateng che andranno via a parametro zero. Al momento non esiste alcuna offerta, ma in estate il Bayern è pronto all’assalto.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Riforma dello Sport – Sotto il segno di Vincenzo Spadafora

Hamsik torna in Europa, nei prossimi giorni la firma con il Goteborg

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ultimo è fidanzato con la figlia di Heather Parisi, Jacqueline Di Giacomo