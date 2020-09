Milik, il Napoli ha l’accordo con la Roma. Il polacco vuole solo la Juventus

Milik blocca la sua cessione alla Roma

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sarebbe un accordo tra Napoli e Roma per Arek Milik. I due club, hanno quasi raggiunto l’intesa sulla base di 25 milioni cash più 5 di bonus. Non saranno inseriti Under e Veretout come contropartita, visto che uno dei due potrebbe comunque arrivare al Napoli. L’accordo tra le società c’è, ma manca il si di Milik. Il polacco continua a rifiutare la Roma, bloccando di fatti la sua cessione. Il 99 azzurro, aspetta ancora la Juventus che però si è defilata da molto tempo. In questa settimana, ci saranno nuovi contatti tra Milik e la Roma. Il club giallorosso, proverà a convincere l’attaccante ad accettare il trasferimento nella Capitale.

