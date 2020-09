GIOVANILI NAPOLI (1° giornata) – U16-U15: subito doppio derby! Under 17 in Toscana

Giovanili Napoli – Nel prossimo campionato la Primavera del Napoli verrà allenata dal tecnico Emmanuel Cascione.

Nei giorni scorsi la Figc -Settore Giovanile e Scolastico – ha ufficializzato i calendari delle gare per le categorie Under 17-16 e 15 A-B. Già nella prima giornata ci sono da registrare sfide entusiasmanti, tra queste sicuramente spicca il doppio derby Salernitana-Napoli (Under 15 classe 2006 e Under 16 classe 2005) in programma il 4 ottobre, mentre l’Under 17 del Napoli (2004) di mister Carnevale sarà di scena ad Empoli. campo difficilissimo quest’ultimo.

clicca qui per Calendario U16 e U15 A-B

La Salernitana Under 15 del nuovo tecnico Della Calce, quindi, ospiterà i pari età del Napoli allenato dal tecnico Sorano, confermato dalla società partenopea nella stessa categoria. La Salernitana Under 16, dal canto suo, se la vedrà, sempre tra le mura amiche, con il Napoli Under 16.

Sarà una bella sfida anche tra il mister dei granatini Cerrato, nella scorsa stagione alla guida della Salernitana Under 15, ed il tecnico Peppe Bevilacqua nello scorso campionato sempre al timone della stessa U16 azzurra passata ora all’Under 17 di mister Carnevale.

Gare importanti e infuocate, quindi, aspettano gli appassionati di calcio giovanile, sperando possano regalare anche tanti gol…

Piero Vetrone