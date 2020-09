Calciomercato – Il Manchester City offre 70 milioni per Koulibaly: a De Laurentiis la decisione finale

Il Manchester City ha offerto 70 milioni di euro al Napoli per Koulibaly: al presidente De Laurentiis la decisione finale

Il Manchester City ha fatto la sua ultima offerta per il centrale del Napoli Kalidou Koulibaly: 70 milioni di euro. La decisione finale spetta al presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, che ha già bloccato Sokratis, difensore greco in forza all’Arsenal. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, infatti:

“Il Manchester City non ha mollato affatto la presa sul centrale del Napoli, ma non sembra volersi spingere oltre i 70 milioni già offerti a De Laurentiis. Ora la palla è tutta nei piedi del club azzurro che deve valutare pro e contro della cessione del senegalese, il cui contratto da 6 milioni di euro rischia di pesare molto sulle casse della società, in vista di una stagione, la prossima, che non conterà sugli introiti della Champions.

L’alternativa a Koulibaly è sempre Sokratis dell’Arsenal. Il greco ha un accordo in scadenza con i Gunners nel 2021 e il Napoli conta di poter approfittare di una posizione contrattuale del centrale per riuscire a strapparlo a costo zero, offrendogli un ingaggio da 3,5 milioni a stagione”.

