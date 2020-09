Ultim’ora – Milik alla Roma e Under in Bundesliga: il Napoli punta tutto su Boga

La Roma spinge Under in Bundesliga e il Napoli punta tutto su Boga

Dopo i numerosi tentativi fatti dal Napoli per Under, la Roma sta trattando la cessione del giocatore turco all’Hertha Berlino. Secondo quanto riportato quest’oggi dal Corriere dello Sport, l’esterno d’attacco giallorosso, in tal caso, non potrebbe più rientrare nella trattativa per Milik (candidato al dopo Dzeko) col Napoli, pronto a puntare tutto su Jeremie Boga del Sassuolo.

