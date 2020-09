Koulibaly-City: può saltare tutto, oggi scade l’ultimatum

L’affare Koulibaly rischia di risolversi in un nulla di fatto

Kalidou Koulibaly ora può restare a Napoli, lo riporta il Corriere della Sera

La trattativa che avrebbe dovuto portare Kalidou Koulibaly al Manchester City rischia di saltare definitivamente. Gli inglesi non hanno mai fatto un’offerta ritenuta accettabile dal Napoli e ora pare stiano considerando altre opzioni. Da come riporta il Corriere della Sera la società di Manchester avrebbe offerto 94 milioni per il difensore dell’Atletico Madrid Jose Gimenez, con gli spagnoli che avrebbero declinato l’offerta. Questa manovra da parte del City è considerata da parte della società di De Laurentiis niente di più che una provocazione. Oggi scade l’ultimatum dei CItizens che vorrebbero che l’affare si concludesse in un senso nell’altro. Il Napoli non fa sconti, e se l’offerta del City non sarà ritenuta soddisfacente, l’affare rischia concretamente di sfumare.

