Serie A, Napoli-Parma: ecco le possibili scelte di Gattuso

La Serie A riparte e il Napoli si prepara al primo impegno contro il Parma, gara che si giocherà domenica 20 settembre al Tardini alle ore 12.30. Da come riferisce Repubblica i maggiori dilemmi di Gattuso sarebbero in attacco, sopratutto per quanto riguarda la punta. Secondo il quotidiano infatti, c’è in atto un ballottaggio tra Osimhen e Petagna, con il secondo che pare essere favorito per un posto da titolare. Ad influire sulla scelta sarebbe il fatto che il nigeriano avrebbe faticato ad adattarsi al 4-3-3, che sarà molto probabilmente il modulo scelto. Mertens e Insigne saranno invece gli esterni, con Lozano e Politano che partiranno dalla panchina.

