Marchetti: “Gli applausi vanno all’Inter, dobbiamo capire se il Napoli avrà continuità”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport, ha commentato l’inizio della Serie A nel corso del suo consueto editoriale per TMW. Nel suo intervento ha parlato anche del Napoli di Luciano Spalletti.

“Tutti in attesa del Napoli: per capire se terrà il ritmo senza lasciare le briciole agli altri oppure no. Ma rimane sempre una considerazione: il Napoli quest’anno darà fastidio. Non sono state tutte banali le partite che ha giocato (leggi la partita contro la Juventus) nessuna partita quest’anno sembra scontata, neanche con le ultime della classe.

Per questo, diciamo che sarà il campionato più equilibrato degli ultimi 15 anni. Le cessioni in estate hanno livellato (purtroppo verso il basso) la competitività delle squadre: chi non ha venduto è stato chiaramente avvantaggiata, ha recuperato il gap. Chi è stato costretto a farlo, non sempre ha trovato il modo per rimpiazzare tutti al meglio. Ora gli applausi per quanto sta facendo vanno all’Inter e a Simone Inzaghi“.

