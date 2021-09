Juve, ma che fatica! Squadra ancora sottotono, ma arriva la prima vittoria in A

La Juventus incarta la prima vittoria in campionato, ma non lascia soddisfazioni. La squadra è ancora sottotono.

La Stampa di Torino, sulla propria edizione odierna analizza la sfida vinta dalla Juventus in casa dello Spezia. La rimonta da parte dei bianconeri c’è stata, ma tremano ancora, lontani anni luce per fatturato ed ingaggi. Tuttavia, la Vecchia Signora riesce a portare a casa la prima vittoria stagionale, senza però, mostrare margini di miglioramento, risale in classifica e mastica le solite idee, poche e confuse.

