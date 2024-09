Brutte notizie per il Milan: Bennacer out per almeno tre mesi

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha riportato un bruttissimo infortunio che lo terrà lontano dal campo per almeno tre mesi.

Brutte notizie in casa Milan: il centrocampista Ismael Bennacer non sarà a disposizione di Paulo Fonseca almeno fino all’inizio del prossimo anno. Il motivo ha a che fare con un infortunio al polpaccio rimediato durante una gara con la Nazionale algerina.

Ne parla Sportmediaset:

“Nessuna novità, niente colpi di scena: gli esami clinici svolti da Ismael Bennacer una volta rientrato dalla trasferta con la nazionale algerina hanno confermato una severa lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Prima diagnosi confermata per il centrocampista del Milan che, di conseguenza, come ipotizzato in prima battuta dovrebbe restare fuori dal campo almeno tre mesi. Il Diavolo potrà contare nuovamente su Bennacer solo nel 2025. Lo stop prolungato dell’algerino creerà un grattacapo in più allo staff tecnico rossonero in chiave Champions League dove il giovane Vos, uno degli indiziati ad essere promosso dal Milan Futuro insieme a Zeroli, non essendo inserito in lista non potrà partecipare. Nel ruolo a disposizione di Fonseca restano Musah, Fofana, Reijnders e Loftus-Cheek che potrebbe arretrare nuovamente il proprio raggio d’azione lasciando la posizione sulla trequarti.”

