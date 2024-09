Rugani piace a Manna, le parole del suo agente

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, è intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli” nel corso della trasmissione “Radio Goal”.

Daniele Rugani piacerebbe molto al Direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. Il suo agente Davide Torchia spiega perché la sua scelta è ricaduta sull’Ajax.

Di seguito le sue parole a “Kiss Kiss Napoli”:

Rugani al Napoli? Posso solo dire che Daniele piace a Giovanni Manna, non di più. L’Ajax è il club storico dell’Olanda, sono stato lì quindici giorni ed è una società molto organizzata. Attenti a Farioli, da ciò che ho visto mi sembra molto preparato nonostante la sua giovane età. La soluzione Ajax ci è piaciuta molto perché dallo scorso 29 giugno mi hanno cominciare a chiamare per Rugani. Hanno fatto uno sforzo per prenderlo e questa cosa ci è piaciuta molto. Il Napoli di Conte sarà tra quelle squadre che all’improvviso, quando quaglia la situazione, farà un filotto di vittorie. Ha qualità: il manico è giusto e la società è di alto livello.”

