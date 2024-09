Cagliari, il report dell’allenamento in vista del Napoli

Il Cagliari continua ad allenarsi quotidianamente per arrivare al meglio alla sfida di campionato contro il Napoli.

Cagliari e Napoli si sfideranno domenica 15 settembre all’Unipol Domus in occasione della quarta giornata di campionato. Il club rossoblù ha riportato quanto avvenuto questa mattina nel corso della seduta di allenamento.

Di seguito quanto si legge:

“Nuova tappa di avvicinamento alla gara dell’Unipol Domus contro il Napoli, la squadra si è allenata questa mattina al CRAI Sport Center. Per iniziare, lavori sulla forza in palestra, poi il trasferimento del gruppo in campo: esercitazioni tecniche e conclusioni a rete; spazio alla tattica e, per chiudere, serie di partitelle. Si sono allenati regolarmente con la squadra Yerry Mina e Adam Obert, rientrato a Cagliari dopo gli impegni con la Nazionale slovacca. Terapie e lavori personalizzati per Matteo Prati. Domani, giovedì 12, nuova seduta in programma al mattino.”

