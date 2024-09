Lazio, Fabiani: “Volevamo Folorunsho ad una sola a condizione”

Angelo Fabiani, Direttore sportivo della Lazio, ha parlato del recente interesse del club per Michael Folorunsho.

Il centrocampista del Napoli Michael Folorunsho ha suscitato l’interesse della Lazio durante la sessione di mercato estiva. Angelo Fabiani, Direttore sportivo del club biancoceleste, ha spiegato perché alla fine non si è giunta ad una conclusione positiva.

Di seguito le sue parole nel corso di una conferenza stampa:

“Michael Folorunsho è un ottimo ragazzo ma non ci sono state condizioni per una trattativa. Dal nostro canto avremo valutato solo un ipotesi: il prestito con diritto di riscatto. Il Napoli ha ritenuto opportuna la sua permanenza. Mi dispiace per lui. Lo stimo sia a livello calcistico sia a livello umano.”