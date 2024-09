La Gazzetta dello Sport – Sosa: “Il vantaggio del Napoli ha nome e cognome. Si tratta di Antonio Conte”

L’ex attaccante Roberto Sosa, ha rilasciato un’intervista per il quotidiano, dove ha espresso la sua opinione sul Napoli: “Hanno un vantaggio che ha un nome e cognome: se prendi Antonio Conte in panchina vai sul sicuro, De Laurentiis ha fatto un colpo. Era necessario avviare un nuovo ciclo, gli investimenti sono possenti e hanno cambiato il volto. Anche la scelta di Thiago Motta per la Juventus mi incuriosisce assai…”.

La sua idea su un colpo-simbolo per ciascuna delle tre favorite secondo Sosa: “Dall’Inter prendo Thuram, a volte sembra che voli o venga da un universo diverso, sovrannaturale. Al Napoli scelgo Buongiorno, destinato a diventare tra i più forti al mondo. E alla Juventus punto su Vlahovic, sente la porta”.

