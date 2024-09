Corriere dello Sport – Zola: “Dietro all’Inter subito il Napoli! Quando c’è Conte di mezzo niente è scontato”

Le parole di Gianfranco Zola, ex attaccante e allenatore, al quotidiano: “È stata grande per personalità, per la capacità dei nuovi di inserirsi, per la reazione dopo il gol lampo di Barcola. Ma attenzione, siamo solo all’inizio di un lungo percorso. La rinascita dipende dal calcio italiano nel suo complesso: dobbiamo far crescere i giovani e dare più qualità al movimento, altrimenti la vittoria sulla Francia rimarrà senza seguito”.

La sua opinione sulle situazioni di Dybala e Osimhen: “Una storia bellissima e un’altra un po’ meno. Dybala ha scelto col cuore e non col portafoglio. Non giudico, ma la storia di Paulo è una di quelle che riempie il cuore di chi ama il calcio”.

La favorita è l’Inter, ma: “Ha tenuto l’intelaiatura e aggiunto quello che serviva per rinforzare la rosa in vista di una stagione zeppa di impegni”. Dietro l’Inter? “Il Napoli, quando c’è Conte di mezzo niente è scontato”. E la Juve? Dice Zola: “Mi piace il progetto, indica un cambio di mentalità. E l’idea della seconda squadra si sta rivelando vincente”.

