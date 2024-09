Georgia, la soddisfazione di Kvaratskhelia : “Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela davvero contro tutti”

Georgia, le parole di Kvaratskhelia

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, impegnato con la Georgia in Nations League, ha commentato ai media il doppio successo ottenuto dalla sua nazionale contro Cechia e Albania. Ecco quanto dichiarato dall’azzurro:

“Siamo primi nel girone, ma non dobbiamo fermarci, il nostro obiettivo è quello di fare sempre meglio per raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati. Sappiamo, che ci aspettano altre gare dure in cui dovremo dare ancora di più. Contro Cechia e Albania abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela davvero contro tutti.”

