Besiktas su Mario Rui, ma il terzino continua a rifiutare

Il Besiktas starebbe insistito per il terzino del Napoli Mario Rui, che però starebbe continuando a dire di no.

Dalla Turchia arriva una notizia relativa al terzino del Napoli Mario Rui, cioè l’interesse da parte del Besiktas. Il mercato in Turchia non è ancora finito, dunque il trasferimento potrebbe essere ancora una possibilità per il giocatore che però continuerebbe a rifiutare.

La notizia è stata riportata dalla testata giornalistica turca Fanatik e ripresa da Tuttomercatoweb:

“Il Besiktas non molla la presa per Mario Rui. A due giorni dalla chiusura della finestra di calciomercato in Turchia, il club di Istanbul continua a lavorare per convincere il terzino portoghese ad accettare la destinazione dopo che al Napoli è finito fuori rosa. Lo scrive ‘Fanatik’, specificando che l’esigenza della società turca è quella di inserire in rosa un’alternativa all’unico terzino sinistro disponibile, ovvero il franco-congolese Artur Masuaku. Napoli e Besiktas si sono già accordato per un trasferimento a titolo temporaneo. Manca però il sì del laterale classe ’91, calciatore che per ora non ha dato il suo assenso a un trasferimento.”

