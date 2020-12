Caso Suarez, si dimette Giuliana Grego Bolli, rettrice dell’Università per stranieri di Perugia

La rettrice era già stata sospesa per otto mesi dal Gip di Perugia

Giuliana Grego Bolli, rettrice dell’Università per stranieri di Perugia, si è dimessa lo riporta SportMediaset. Da come riferisce la testata, la rettrice era stata già stata sospesa per otto mesi dall’esercizio del pubblico ufficio per l’indagine sull’esame di Luis Suarez.

Ecco le parole della rettrice:

“Le mie dimissioni di oggi vengono anticipate rispetto a quanto a già comunicato il 7 dicembre, quando la informavo di voler attendere l’esito del ricorso al Tribunale del riesame, e dimettermi nel caso di conferma della sospensione dalla funzione di rettore. La ragione della mia scelta anticipata ad oggi è dettata dalla constatazione della grave crisi nella quale è precipitato negli ultimi giorni l’Ateneo e dalla conseguente urgenza di porvi immediato rimedio, senza attendere quel mese di tempo (mi dicono i miei avvocati) necessario ad avere l’esito del mio ricorso. Un mese di attesa sarebbe un tempo troppo lungo, non compatibile con la necessità di un pronto soccorso per il mio Ateneo oggi”.

La rettrice si era avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al Gip di Perugia.

