Sorteggio Europa League – Bene il Napoli, il tabellone completo dei sedicesimi

Sorteggio Europa League – Il tabellone completo dei sedicesimi di finale.

Si è svolto a Nyon il sorteggio per i sedicesimi di Europa League. Per le italiane, sulla carta, non dovrebbero esserci grossi problemi per aprodare agli ottavi di finale della seconda competizione europea che, con l’arrivo di Manchester United, Tottenham e Bayer Leverkusen, diventa sempre più affascinante.

Il tabellone dei sedicesimi

Wolfsberger-Tottenham

Dinamo Kiev-Club Brugge

Real Sociedad-Manchester United

Benfica-Arsenal

Stella Rossa-Milan

Anversa-Rangers

Slavia Praga-Leicester

Salisburgo-Villarreal

Braga-Roma

Krasnodar-Dinamo Zagabria

Young Boys-Leverkusen

Molde-Hoffenheim

Granada-Napoli

Lille-Ajax

Psv-Olympiacos

Maccabi Tel Aviv-Shakthar Donetsk

Il calendario prevede le gare di andata il 18 di febbraio mentre il 25 febbraio verranno disputati i match di ritorno che sanciranno, di fatto, il passaggio agli ottavi. Sarà reso disponibile l’utilizzo del VAR.

