Pedullà: “Matvienko aspetta il Napoli!”

Alfredo Pedullà, attraverso il proprio sito, fa sapere che Matvienko aspetta il Napoli

Il noto giornalista lo aveva già anticipato: il Napoli segue Mykola Matvienko dello Shakhtar. L’operazione, ora, è più di una suggestione dal momento che il difensore sarebbe molto intrigato da un’esperienza in Italia.

Ecco quanto riportato da Pedullà:

Il Napoli è forte su Mykola Matvienko, il difensore molto duttile dello Shakhtar, classe 1996, all’occorrenza sia terzino che centrale. Un profilo che piace parecchio per le sue qualità tecniche e per la buona predisposizione in fase di costruzione. Indipendentemente dalle notizie arrivate oggi dall’Ucraina, confermiamo che la richiesta è di 15 milioni più bonus. Il Napoli aspetterà prima di cedere un difensore, poi affonderà. E tiene sempre nel mirino Papastathopoulos. Una cosa importante: Matvienko aspetta il Napoli, l’esperienza in Italia lo intriga non poco.

