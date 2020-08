CLAMOROSO! Sky Sport: Cavani avrebbe rifiutato la Juventus per il suo passato napoletano!

Cavani avrebbe detto no alla Juventus per i suoi trascorsi a Napoli

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato per Sky Sport, fa una clamorosa rivelazione su Cavani: il matador, dopo il rifiuto al Benfica, avrebbe detto no anche alla Juventus. Più che tentativo, il club bianconero avrebbe effettuato un sondaggio per verificare la disponibilità dell’attaccante a un eventuale trasferimento sotto la Mole:

“C’è stato un tentativo della Juventus per Cavani qualche settimana fa. Ma ci risulta che il Matador non ha voluto prendere in considerazione questa ipotesi per il suo trascorso al Napoli e per il fatto che la sua famiglia viva attualmente nel capoluogo partenopeo. L’attaccante uruguaiano, da quanto ci risulta, non se la sente di tradire i tifosi del Napoli andando alla Juve e non avrebbe nemmeno voluto approfondire il sondaggio dei bianconeri“.

