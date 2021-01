Petagna, allarme rientrato. L’ex S.P.A.L. si è allenato con il gruppo

Buone notizie dall’infermeria azzurra, Petagna recupera e si allena in gruppo.

A riportare in merito alle condizioni di Petagna è il collega de Il Roma, Antonio Gaito. Il polpaccio di Pegagna aveva destato non poche preoccupazioni per l’attacco azzurro, considerando il mancato recupero di Mertens. Gattuso può sorridere, l’ex Atalanta sarà a disposizione per la Supercoppa che si disputerà domani sera al Mapei Stadium.

#Petagna ha svolto l'intero allenamento in gruppo.#Maksimovic ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato — Antonio Gaito (@antonio_gaito) January 19, 2021

