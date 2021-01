Milik-Marsiglia: brusca frenata da parte del polacco

Il passaggio di Milik al Marsiglia ha subito una brusca frenata.

Stando a quanto riportato dal sito calciomercato.it, ci sono ancora punti del contratto tra Napoli e Marsiglia non graditi a Milik. E’ stata inserita infatti una clausola da 12 milioni di euro qualora il calciatore dovesse ritornare a Napoli a giugno (ricordiamo che l’obbligo scatta alla prima presenza). Inoltre il Napoli ha fatto sapere di non retrocedere in merito alla cause legate al famoso ammutinamento, gli agenti di Milik tornano dunque a trattare col Napoli per poter mettere la parola fine alla questione e trasferire il loro assistito a Marsiglia.

