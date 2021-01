Campionato, Juventus-Napoli: c’è una data che potrebbe accontentare tutti

Juventus-Napoli, la partita mai disputata per ordine dell’Asl di Napoli che vietò la trasferta agli azzurri in quel di Torino, si potrebbe disputare a febbraio

Napoli e Juventus si contenderanno la Supercoppa mercoledì 20 gennaio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Le due formazioni, poi, dovranno affrontarsi anche per l’andata di campionato allo Stadium. La data che sembra aver più credito, come riporta il Corriere dello Sport, è quella del weekend del 13 e 14 febbraio, quando il match sarebbe in programma al Diego Armando Maradona. Il ritorno a Napoli, a quel punto, verrebbe posticipato.

