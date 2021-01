COSENZA – Ritorno in Sicilia per il 2001 La Vardera

Cosenza – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Dall’Under 17 del Palermo, allenato due stagioni fa da mister Giovanni Ignoffo, all’Acireale, sempre in Sicilia stavolta in serie D.

Nel mezzo l’esperienza vissuta tra il 2019 e inizio 2021 con la Primavera del Cosenza allenata dal tecnico Ferraro.

Stiamo parlando di Salvatore Dario La Vardera, ruolo terzino sinistro trasferitosi, a seguito del fallimento del Palermo calcio avvenuto più di un anno fa, al club calabrese assieme a Thomas Prestianni e al suo gemello Claudio La Vardera.

Di seguito il comunicato ufficiale del Cosenza calcio:

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver perfezionato la cessione del diritto alle prestazioni sportive, con la formula del trasferimento temporaneo fino al 30 giugno 2021, del calciatore Salvatore Dario La Vardera alla Società Acireale Calcio.

Al difensore classe 2002, che ha collezionato finora 18 presenze (con una rete) nel Cosenza Primavera e una anche in prima squadra, l’augurio di vivere la nuova esperienza professionale nel migliore dei modi.”

Condividi: