Inter, ci sono gli acquirenti. La trattativa entra nel vivo, cessione del club più vicina

Inter, la cessione del club adesso non è lontana

Secondo quanto riporatato dal Financial Times, dietro la trattativa per l’acquisizione del blub nerazzurro ci sarebbe il fondo Bc Partners. Gli investirori hanno chiesto di poter studiare i conti del club, per poi procedere alla formalizzazione di un’offerta d’acquisto. Ma non ci sarebbe solo il fondo americano interessato all’Inter, anche gli svedesi di EQT hanno mostrato interesse nelle ultime settimane. Sempre secondo il Financial Times, la valutazione delle quote del club nerazzurro è di circa 900 milioni di Euro.

Ufficiale, Schiattarella positivo al Covid-19. L’annuncio del Benevento

UFFICIALE: Serie A, Napoli-Fiorentina sarà diretta da Chiffi di Padova

