Corriere dello Sport – Cheddira, possibile cessione: agenti a Castel di Sangro

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Walid Cheddira. Cagliari e Espanyol sono interessante al giocatore, tanto da bussare alla porta del Napoli per chiedere informazioni. Il giocatore, reduce dal prestito al Frosinone, è in bilico. A quanto pare, potrebbe non rientrare nei piani di Conte, tanto che la società non esclude l’idea di fargli vivere un’altra esperienza altrove. Nei prossimi giorni sarà argomento di discussione, tra società e agenti.

