Chiesa, fuori da Juve-Brest: potrebbe non essere convocato

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Federico Chiesa. Il giocatore è stato accostato a diverse squadre nell’ultimo periodo. Dal Napoli, che deve ancora capire come muoversi in zona d’attacco, all’Inter, che vorrebbe il giocatore a parametro zero il prossimo anno, per mancanza di spazio in squadra. Intanto la Juventus non ha alcuna intenzione di accontentare le sue richieste per il rinnovo, ovvero più di 5 milioni a stagione. Anche per questo motivo, il giocatore è fuori dal progetto di Thiago Motta.

I bianconeri domani saranno impegnati nel secondo test stagionale, un’amichevole contro il Brest, che si terrà domani alle ore 21 a Pescara. A questa partita, però, potrebbe non partecipare Federico Chiesa.

