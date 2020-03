Verona-Napoli, i calciatori azzurri non vogliono dormire in albergo: il piano B

Il Napoli ha già un piano B nel caso in cui si dovesse continuare a giocare in Serie A. Il prossimo week end, come riporta Il Mattino, si dovrebbe giocare contro il Verona. Il Napoli pensa di partire direttamente ad un charter al mattino del giorno della partita, venerdì 13, sbarcando all’aeroporto di Villafranca verso le 11 e facendo ritorno subito dopo la gara, in tarda serata.

E’ questo anche il desiderio dei calciatori. Evitando così di trascorrere la notte in un hotel in ogni caso a ridosso delle zone rosse. Una specie di blitz per la partita, necessario per ridurre al minimo i potenziali rischi. D’altronde, anche se Verona non è zona rossa, lo è buona parte del Veneto.

Oggi il Napoli si ritrova dopo due giorni di relax concessi da Gattuso. E in verità, come mostrano i post delle wags, qualcuno ha deciso comunque di non restare isolato nelle proprie abitazioni napoletane, scegliendo di trascorrere il fine settimana con amici e lontano da Napoli. Chi, invece, non è potuto tornare a casa è stato proprio il tecnico azzurro: ha scelto, prudentemente, di evitare di rientrare a Gallarate e, visti poi i provvedimenti della notte tra sabato e domenica del Consiglio dei ministri, è stata una scelta saggia.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, pres. Aic: pronto a proclamare lo sciopero dei calciatori

Lozano, il valore del cartellino cala del 12%: in estate potrebbe andare all’Everton

Spadafora sta con Tommasi ma la Serie A non si ferma, si gioca Parma-Spal

Balotelli si sfoga:”Non voglio giocare, fermiamo tutto”! [FOTO]

Koulibaly via in estate, accordo con De Laurentis. Pronto Milenkovic

Tentativo per Jovic, il Real vuole cederlo

Il Napoli vuole Icardi, pronta la strategia per portarlo in azzurro

Antonio Conte arriva a Torino, si leva l’urlo “Traditore”

VIDEO – Lebron James categorico: “Senza pubblico non gioco”

UFFICIALE – Boban ed il Milan si separano

Gazzetta – Caso Meret: in discussione la non continuità per fragilità fisica

CONTENUTI EXTRA

Attività giudiziaria ferma fino al 31/5