Corriere dello Sport – Gilmour, il Napoli offre 10mln di euro: il Brighton declina l’offerta. Pronta una mossa di Manna per rilanciare

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Billy Gilmour. Il 23enne è un vero obiettivo per il Napoli, che però ha l’obbligo di vendere, prima di poter affondare concretamente il colpo. Il giocatore è ritenuto l’uomo ideale per offrire una valida alternativa a Lobotka. Manna ha già piazzato una decina di milioni di euro per lui, ma il Brighton ha declinato l’offerta. Il ds, però, ha già in mente un piano per rilanciare. Il giocatore andrà in scadenza nel 2026, ed è pronto a ritoccare la proposta e a chiudere l’operazione.

