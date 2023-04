Tuttosport – Dybala: “Ecco perché ho scelto la Roma”, la testimonianza de la ‘Joya’.

DAZN ha proposto un format esclusivo per i calciatori, e dalla Serie A, il nuovo protagonista di ‘Heroes’ è Paulo Dybala. L’argentino, durante la sua intervista, ha svelato i motivi che lo hanno spinto a scegliere la Roma, parlando poi del sul suo rapporto con José Mourinho:

“Ha un’immagine e un potere importante per tutto quello che rappresenta nel mondo del calcio. Prima di arrivare alla Roma ci siamo sentiti due volte: mi ha chiamato quando stavo ancora a Torino. Lui è molto bravo quando parla e quando vuole ‘entrare dentro qualcuno’. Ho sentito con lui un feeling speciale, è difficile nel mondo del calcio trovare qualcuno che ti dica le cose in faccia in modo sincero. Con lui ho un rapporto diretto e sincero, ci confrontiamo tanto. Vogliamo il meglio per la gente, lui ha fatto la storia del calcio, è molto sincero, è bravo a preparare le partite. Quasi tutte le cose che ti dice, poi in campo succedono. Capisce il calcio molto bene, lo testimonia il fatto che ha vinto quasi in tutte le squadre che ha allenato”.

Il corteggiamento dello Special One cominciò nel gennaio del 2022, quando il portoghese si avvicinò a Dybala dopo il suo gol in Roma-Juventus e gli disse all’orecchio “sei un fenomeno”: “La prima cosa che mi ha detto quando mi ha chiamato – racconta la Joya – era se mi ricordavo di quel momento: non mi era mai successo che un allenatore di un’altra squadra facesse una cosa del genere durante il gioco. Contro il Manchester in Champions, avevamo discusso, ero andato a dirgli che non aveva bisogno di fare quel gesto (Mourinho pose la mano all’orecchio facendo intendere di non sentire i fischi dei tifosi della Juve, ndr). Ma quell’episodio è rimasto sul campo”.

